Новогодние советы ФСБ для желающих поехать за рубеж

Пограничная служба ФСБ России перед новогодними праздниками напомнила о правилах пересечения государственной границы.

Прежде всего это касается путешественников с детьми. Если ребенок выезжает из России с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, то в этих случаях согласия от второго родителя не требуется, сообщает Yoki.ru.

Если же несовершеннолетний гражданин выезжает из России без сопровождения перечисленных лиц, то он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из них (оригинал) на выезд из России.

При этом согласие от второго родителя также не требуется.

Остальным гражданам, которые поедут на новогодние праздники за рубеж, пограничная служба ФСБ России настоятельно рекомендует заранее проверить информацию об ограничении права выезда из страны.

Уточнить такую информацию можно на интернет-ресурсе Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru).

Навести такие справки нужно как минимум за неделю до выезда. И если вдруг окажется, что вам пересечение границы запрещено, то за это время вы как раз успеете решить все вопросы, связанные с оплатой задолженностей и отменой ограничения на выезд.

А вот решить вопрос срочной отмены ограничения на выезд непосредственно в пункте пропуска вряд ли получится, чтобы покинуть страну в тот же день.

Придется ждать, пока из ФССП России придет сообщение о снятии запрета.

Фото: Адвокат Анисимов

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