Проезд дошкольников в электричке может стать бесплатным

Общероссийское движение пассажиров просит сделать проезд для детей до семи лет в электричках бесплатным.

С этой целью активисты движения написали письмо председателю Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву, в котором просят внести поправки в Устав железнодорожного транспорта, сообщает Yoki.ru.

По упомянутому Уставу правом бесплатного проезда пользуются дети до 5 лет включительно, а дети с 7 лет в большинстве регионов России получают билет за проезд за полцены. В большинстве, но не везде.

Но если даже льготы на семилетних есть в регионе, то за проезд двух детей, а сейчас полгоценныхсемей становится с каждым годом больше, в электричках придется платить за них как за одного взрослого. Исключением являются семь регионов, где действует скидка в 50 или 75 процентов.

Как дальше законодатели будут "двигать" этот вопрос, пока неизвестно. Но на то они и слуги народа, чтобы решать его проблемы и выполнять наказы.

А пока остается небольшая надежда, что общероссийское движение пассажиров добьется своего.

Фото: BabyBen.ru

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