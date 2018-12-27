Историк моды в Варшаве в пресловутом красном пальто

Александр Васильев в Варшаве рассказывал своим студентам о моде и стиле. В своем аккаунте он опубликовал фотографию в ярко-красном пальто. Но подписчики решили, что пальто не подходит историку. Они отметили, что подобный цвет и крой сложно представить на таком человеке как Александр Васильев.
Как сообщает GreatLove, известный модник подписал серию своих фотографий: "Ещё немного рождественской Варшавы и меня в пресловутом красном пальто, которое, по мнению моих любимых подписчиков, мне не по статусу, не по возрасту и не по цвету". Возможно ли, что у обычного зрителя просто не получилось считать все то, что заложил историк в этот цвет.
Нельзя забывать, что красный цвет в российской культуре приобретает практически сакральное значение. Вся история пропитана красной краской, будь то краска революции или красный на иконах Андрея Рублева. Сейчас сложно проследить сколько сакрального смысла таил в себе красный в разные моменты истории, но этот цвет также олицетворяет современную Россию.
Фото: инстаграм
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