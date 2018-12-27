Болезнь Альцгеймера станут лечить препаратом из капусты

Брюссельская капуста, имеющая богатейший природный состав, стала "донором" для нового препарата, разрабатываемого с целью лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и других не менее серьезных патологий, сообщает pora.ru.
Ценность полезных соединений в овоще так покорила ученых университетов Абердина и Дарема, что они решили воспользоваться подарком природы для создания сверхэффективного лекарства.
Препарат отличается чудодейственным влиянием на организм, побуждая его бороться с опасными недугами. Кроме того, в лекарстве высокое содержание витамина А, способного воспрепятствовать развитию старческого слабоумия.
В настоящее время исследователи еще работают над созданием нового средства, используя ретиноевую кислоту, получаемую после расщепления витамина А. Эта кислота поддерживает и восстанавливает клетки и нервы мозга.
Ученые говорят, что им удалось создать препарат для прекращения гибели нервов и клеток мозга, приводящей к заболеванию. Теперь исследователям известно все о защитном действии витамина А, оберегающего нервные клетки. Именно по причине разрушения последних возникают указанные опасные заболевания. Люди не способны управлять собственными мышцами. Работа мозга нарушается, его активность снижается, и часто все заканчивается гибелью пациентов.
Ученые полагают, что повышенный уровень ретиноевой кислоты в организме остановит поражение нервов и увеличит количество нервных клеток. А также эксперты убеждены, что препарат принесет пользу при болезни Лу Герига, поражающей мышцы рук, ног, рта и дыхательной системы.
Фото: Леди - Mail.Ru
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