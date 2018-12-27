Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.12.2018 : 68,7448
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.12.2018 : 78,4309

Наука

  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
http://img.newsinfo.ru/article/3/7/1/8371.jpeg
  • сегодня в 18:51

Болезнь Альцгеймера станут лечить препаратом из капусты

Брюссельская капуста, имеющая богатейший природный состав, стала "донором" для нового препарата, разрабатываемого с целью лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и других не менее серьезных патологий, сообщает pora.ru.

Ценность полезных соединений в овоще так покорила ученых университетов Абердина и Дарема, что они решили воспользоваться подарком природы для создания сверхэффективного лекарства.

Препарат отличается чудодейственным влиянием на организм, побуждая его бороться с опасными недугами. Кроме того, в лекарстве высокое содержание витамина А, способного воспрепятствовать развитию старческого слабоумия.

В настоящее время исследователи еще работают над созданием нового средства, используя ретиноевую кислоту, получаемую после расщепления витамина А. Эта кислота поддерживает и восстанавливает клетки и нервы мозга.

Ученые говорят, что им удалось создать препарат для прекращения гибели нервов и клеток мозга, приводящей к заболеванию. Теперь исследователям известно все о защитном действии витамина А, оберегающего нервные клетки. Именно по причине разрушения последних возникают указанные опасные заболевания. Люди не способны управлять собственными мышцами. Работа мозга нарушается, его активность снижается, и часто все заканчивается гибелью пациентов.

Ученые полагают, что повышенный уровень ретиноевой кислоты в организме остановит поражение нервов и увеличит количество нервных клеток. А также эксперты убеждены, что препарат принесет пользу при болезни Лу Герига, поражающей мышцы рук, ног, рта и дыхательной системы.

Фото: Леди - Mail.Ru

Читайте также:

Квашеная капуста - полезна или нет?

Риск слабоумия зависит от гормонов щитовидки

Альцгеймер и онкология "боятся" сала

Мир

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью
Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью

Общество

Image

Ксения Собчак сменила прическу

Ксения Собчак продемонстрировала пользователям Instagram свою новую прическу - телеведущая сменила длинные волосы на каре. Поклонники сделали вывод, что это знак будущих перемен в жизни звезды.

Читать полностью
Image

Главврач Боткинской больницы рассказал, когда нужно съесть "оливье" и студень

Главрач Боткинской больницы сообщил, что привычка готовить тазиками салаты оливье и винегрет в качестве новогодних угощений часто является небезопасной.

Читать полностью

Новости