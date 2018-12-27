Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду

В сети вьетнамского рыбака Тран Мин Ханя попала 533-миллиметровая торпеда U-6 китайского производства, рассказывает "Поплавок".

Это произошло примерно в 300 милях от берега китайской провинции Фу Йен и в 14-ти милях от Вьетнамского побережья. Комиссия вьетнамских военных, которую немедленно создали для того, чтобы разобраться в происшествии, предположила, что восьмиметровую учебную торпеду выпустила подводная лодка КНР.

Ответ китайской стороны не заставил себя ждать. Представитель военно-морских сил китайской армии подтвердил, что торпеду потерял один из военных кораблей КНР. Это произошло на учениях ВМФ Китая недалеко от острова Хайнань.

Вьетнамцы пока не вернули торпеду китайским морякам. Они хотят изучить технологию производства таких снарядов. Особенно вьетнамских специалистов заинтересовал соосный винт торпеды. Контрразведка в свою очередь намерена разобраться, не могла ли эта торпеда шпионить во вьетнамских водах.

В общем, простой вьетнамский рыбак устроил переполох в международных отношениях.

Фото: Islam-Today.ru

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