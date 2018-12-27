Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.12.2018 : 68,7448
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.12.2018 : 78,4309

Происшествия

  1. Главная
  2. Происшествия
http://img.newsinfo.ru/article/3/7/0/8370.jpeg
  • сегодня в 15:28

Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду

В сети вьетнамского рыбака Тран Мин Ханя попала 533-миллиметровая торпеда U-6 китайского производства, рассказывает "Поплавок".

Это произошло примерно в 300 милях от берега китайской провинции Фу Йен и в 14-ти милях от Вьетнамского побережья. Комиссия вьетнамских военных, которую немедленно создали для того, чтобы разобраться в происшествии, предположила, что восьмиметровую учебную торпеду выпустила подводная лодка КНР.

Ответ китайской стороны не заставил себя ждать. Представитель военно-морских сил китайской армии подтвердил, что торпеду потерял один из военных кораблей КНР. Это произошло на учениях ВМФ Китая недалеко от острова Хайнань.

Вьетнамцы пока не вернули торпеду китайским морякам. Они хотят изучить технологию производства таких снарядов. Особенно вьетнамских специалистов заинтересовал соосный винт торпеды. Контрразведка в свою очередь намерена разобраться, не могла ли эта торпеда шпионить во вьетнамских водах.

В общем, простой вьетнамский рыбак устроил переполох в международных отношениях.

Фото: Islam-Today.ru

Читайте также:

Рыбы тоже любят выпить

Бетонных рыб вернули на место

Во Флориде предлагают запретить охоту на акул

В Руанде женщины освоили профессию рыбака

Мир

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью
Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью

Общество

Image

Ксения Собчак сменила прическу

Ксения Собчак продемонстрировала пользователям Instagram свою новую прическу - телеведущая сменила длинные волосы на каре. Поклонники сделали вывод, что это знак будущих перемен в жизни звезды.

Читать полностью
Image

Главврач Боткинской больницы рассказал, когда нужно съесть "оливье" и студень

Главрач Боткинской больницы сообщил, что привычка готовить тазиками салаты оливье и винегрет в качестве новогодних угощений часто является небезопасной.

Читать полностью

Новости