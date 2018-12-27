За год число новых хостелов в России выросло на 83 процента

Чемпионат мира по футболу (ЧМ) и рост популярности внутреннего туризма стали мощным драйвером для рынка хостелов, сайт "Недвижимость". В 2018 году новых хостелов в России открылось на 83% больше, чем в прошлом.
По мнению аналитиков, в бюджетных гостиницах инвесторов привлекают невысокие затраты на запуск и короткие сроки окупаемости. Однако работа в этом сегменте осложняется растущей конкуренцией.
В 2018 г. в 50 крупнейших городах России через системы бронирования были доступны места в 530 новых хостелах. Показатель на 83% превысил результаты 2017 г. Это примерно треть от всего рынка. Всего в стране сейчас для бронирования доступны 1,57 тыс. хостелов. То есть за 2018 год сформировалась треть текущего предложения. В 2013 году в Москве было около 40 хостелов.
Москва стала лидером по стране по росту числа хостелов. За год в столичном мегаполисе открылся 121 новый хостел. В Санкт-Петербурге появилось 67 новых хостелов, в Казани — 32, Екатеринбурге — 24, Ростове-на-Дону — 21, Самаре — 19, Нижнем Новгороде — 18, Краснодаре — 17, Новосибирске — 14, Волгограде и Иркутске — по 13. Основной рост наблюдался в городах, принимавших ЧМ-2018, ставший одним из основных драйверов роста гостиничного бизнеса эконом-класса.
По данным Погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь в Россию приехало 3,6 млн иностранных туристов, что на 8,5% меньше, чем годом ранее.
Вторым основным драйвером стал рост внутреннего туризма. Как недавно заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, увеличение внутреннего турпотока в текущем году составило 25%.
Фото: Сибирское информационное агентство
Еще по теме:
Нормативы для общежитий и хостелов изменились
Введены правила проектирования общежитий и хостелов
В Вологде откроют новые гостиницы и хостелы
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу
Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.
Ксения Собчак сменила прическу
Ксения Собчак продемонстрировала пользователям Instagram свою новую прическу - телеведущая сменила длинные волосы на каре. Поклонники сделали вывод, что это знак будущих перемен в жизни звезды.
Главврач Боткинской больницы рассказал, когда нужно съесть "оливье" и студень
Главрач Боткинской больницы сообщил, что привычка готовить тазиками салаты оливье и винегрет в качестве новогодних угощений часто является небезопасной.