Дом Челищева в Петербурге сдадут под отель

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", в Петербурге "Дом Ф. Н. Челищева" на Вознесенском проспекте выставлен на аукцион. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Аукцион пройдет в первом квартале следующего года. Это будут первые торги, которые проходят в рамках программы "Аренда памятника за один рубль".

После окончания аукциона победитель получит Дом Челищева площадью 7,4 тыс. м2 в долгосрочную аренду на 49 лет для создания в нем трехзвездочной гостиницы.

Арендатор первые семь лет должен будет инвестировать средства в реконструкцию здания и выплачивать установленную сумму за аренду. Работы будет принимать КГИОП.

Когда ремонт будет закончен, собственник получит право на арендную плату в 1 рубль.

Если владелец будет нарушать сроки реставрации здания, то договор может быть расторгнут.

Фонд имущества оценивает рыночную стоимость арендной платы за здание.

На основании этих данных будет рассчитана начальная стоимость лота.

Ранее "Дом Ф. Н. Челищева" передать в концессию для создания гостиницы, а потом выставили на аукцион Фонда имущества.

В этом году комитет имущественных отношений отобрал несколько архитектурных объектов для включения в программу. Это Оранжерея в составе комплекса Собственная дача в Петергофе (предложат инвесторам под конюшню), павильон Царский вокзал в Пушкине (предназначен для размещения музея и объектов общепита).

Кроме того, в аренду будут переданы Александровские ворота Охтинских пороховых заводов, расположенные на улице Химиков.

Фото: the-village.ru

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