Ксения Собчак сменила прическу

Ксения Собчак продемонстрировала пользователям Instagram свою новую прическу - телеведущая сменила длинные волосы на каре. Поклонники сделали вывод, что это знак будущих перемен в жизни звезды.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, сетевая публика считает, что изменения должны произойти в личной жизни Ксении. Ведь уже целую неделю ходят слухи о том, что Собчак закрутила роман с модным режиссером Константином Богомоловым, недавно оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз. Пару, якобы, не раз видели вместе на светских мероприятиях. Подогревает подобные догадки и тот факт, что Собчак и ее супруг Максим Виторган уже не носят обручальные кольца. А это может свидетельствовать, что в семье наметился разлад.

Что касается смены имиджа, то здесь поклонники телезвезды склонны следовать мнению психологов, утверждающих, что у женщин изменения во внешности влекут за собой изменения в личной жизни.

Однако, скорее всего, это очередная провокация Ксении, умело манипулирующей общественным мнением ради неослабевающего интереса к собственной персоне. Так, в начале осени весь Интернет бурно обсуждал новость об второй беременности Собчак. Причем сама телеведущая, два года назад впервые ставшая мамой, нисколько эту информацию не опровергала. Выждав, пока страсти накалятся до предела, она заявила, что ее беременность - выдумка журналистов, не более того.

Фото: roditeli-rossii.ru

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