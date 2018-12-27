Главврач Боткинской больницы рассказал, когда нужно съесть "оливье" и студень

Как сообщает сайт medpulse.ru, Алексей Яковлев, главврач Боткинской больницы Санкт-Петербурга, рассказал, что не стоит готовить большие объемы оливье и винегрета, так как их употребление на следующий день может быть небезопасно для здоровья.

Заправленные майонезом салаты не стоит долго хранить. На длительность их хранения влияет как состав блюд, так и то, что продукты, из которых они приготовлены, не прошли термическую обработку.

Покупая продукты для салатов, стоит обращать внимание на срок годности.

В Санкт-Петербурге широко распространены кишечные инфекции. За 2018 год в приемном покое Боткинской больницы было принято 60 тысяч человек, а если к этому числу прибавить пациентов, проходивших лечение в дневном стационаре, то получится 82 тысячи человек.

Главврач утверждает, что это рекордные показатели. Рост - в первую очередь за счет острых кишечных инфекций.

Как говорят врачи, энтерит развивается под воздействием болезнетворных бактерий, также его могут спровоцировать и условно-патогенные. По симптомам данная пищевая токсикоинфекция почти не отличается от опасных для жизни острых кишечных заболеваний.

Чтобы избежать эту инфекцию, нужно соблюдать определенные простые правила.

Как сообщила Ирина Чхинджерия, начальник эпидотдела петербургского Роспотребнадзора, Ирина Чхинджерия рассказала, что все салаты, в которые входят продукты без термической обработки, нужно съедать в течение двух часов с момента приготовления.

А вот студень, если после "разделки" мяса его прокипятить, можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.

Тем, кто предпочитает домашней кухне еду на заказ, диетологи рекомендуют не употреблять суши и роллы. Во-первых, они содержат продукты, которые не прошли термическую обработку, а во-вторых, на них размножаются бактерии, которые попадают сюда в процессе приготовления, упаковки и доставки, поэтому в них могут оказаться, как патогенные, так и условно патогенные бактерии, способные вызвать токсикоинфекцию.

Фото: 79.rodina.news

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