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  • сегодня в 19:06

Россияне сознательно выбирают контрафакт, совершая онлайн покупки

Россияне не могут отличить подделку от оригинала и по статистике таких две трети покупателей. Но еще больше желающих приобрести контрафакт сознательно-84% опрошенных делали это хотя бы раз.

Как сообщает GreatLove, на самом деле это проблема мировая, а не только нашей страны, так как она вызвана неудовлетворенным спросом людей в регионах с низким достатком. Покупатели хотят иметь разрекламированные брендовые вещи, но не могут позволить себе их приобрести.

Если в доменном имени присутствует имя бренда, то они верят, что это оно и есть. На рынке одежды имитируют известные марки одежды или очень узнаваемые модели. В России популярна имитация сумок и одежды ведущих спортивных марок. В электронике доля контрафакта затрагивает смартфоны, акустику, наушники. Благодаря совместным действиям контролирующих органов, сервисных центров и производителей доля контрафакта в России снижается.

Ежегодно в нашей стране рассматривается до 10 тысяч исков к индивидуальным предпринимателям за незаконное использование чужих товарных знаков и продажи подделок вместо оригинального товара.

Фото: ComNews

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