Ипотечные долги граждан России достигли рекордных высот

С января по ноябрь 2018 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму около 2,7 триллиона рублей, сообщает сайт "Недвижимость".

Всего за первые десять месяцев 2018-го объем выдачи составил 2,37 триллиона рублей. Еще порядка 300 миллиардов пришлось на выдачу в ноябре. Показатели ноября оказались выше результатов аналогичного месяца 2017-го на треть. В результате выдача кредитов на покупку жилья достигла максимального за всю историю российского ипотечного рынка уровня.

Главным образом рост ипотеки обеспечили новые заемщики. Для рефинансирования по итогам десяти месяцев 2018-го не превышает 11 процентов.

Аналитики отмечают, что средняя ставка по ипотеке в России за десять месяцев 2018 года составила 9,55 процента. Это на 1,39 процентного пункта ниже аналогичного показателя прошлого года.

По прогнозам экспертов, после повышения ключевой ставки Банком России в декабре до 7,75 процента каждый банки будут сами определяться относительно возможного повышения ставок в зависимости от стоимости фондирования, маржинальности продуктов и своей бизнес-стратегии.

В среднем в уходящем году по ипотеке заключалось почти 60 % всех сделок с новостройками, и половина — на вторичном рынке.

Сайт "Недвижимость" напоминает, что в ближайшем будущем правительство планирует установить для семей, у которых с 2018 г. родится второй и третий ребенок, льготную ипотечную ставку в 6% годовых при покупке жилья в новостройке или рефинансировании старого кредита. Такая ставка полагается в течение трех лет с даты выдачи кредита при рождении второго ребенка и пяти лет — третьего. Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд руб. жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

По итогам года выдача ипотеки в денежном выражении достигнет трех триллионов рублей, прогнозируют в компании.

Фото: О глобальной экономике на русском языке

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