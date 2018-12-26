В интернете продавали электроудочки

В Карелии местная природоохранная прокуратура наткнулась в интернете на сайт, который торговал электроудочками, рассказывает "Поплавок".

Прокуроры передали дело в городской суд Петрозаводска, и тот должен признать сайт (адрес которого по понятным причинам не называется) незаконным. Затем его внесут в Единый реестр доменных имен, которые позволят идентифицировать его с сайтами, содержащими запрещенную в РФ информацию.

Напомним, что законы РФ запрещают использовать и продавать электроудочки. Для любителей легкой наживы предусмотрены меры наказания по части 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как говорят рыбинспекторы и ихтиологи, при ловле рыбы электроудочкой погибает много рыбы, которую рыбаки, как не нужную мелочь, бросают в водоемах. А выжившая рыба, по их словам, утрачивает репродуктивную функцию. Случается, что и сами рыбаки становятся жертвами своей варварской снасти.

Фото: novosti-murmanskoy-oblasti.ru

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