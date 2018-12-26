Россияне предпочитают покупать недвижимость в Турции и Болгарии

Россияне, имеющие возможность приобретать недвижимость за рубежом, предпочитают Болгарию и Турцию, сообщает сайт "Недвижимость".

По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, кроме Болгарии и Турции среди стран, пользующихся популярностью у россиян, эксперты называют Германию, Чехию, Кипр и Черногорию. Когда-то востребованная Испания постепенно теряет свои позиции.

В исследовании отмечается, что интерес граждан России к зарубежной недвижимости с 2016 года вырос на 70%. Тем не менее реальную возможность приобретать жилье за границей имеют только 2,5% опрошенных. 83% от общего спроса на недвижимость приходится на квартиры и жилые дома.

Аналитики отмечают, что спрос россиян на недвижимость в Турции, например, вырос за два года почти в 4 раза. Спрос на Болгарию вырос в 2,5 раза. На недвижимость в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории — в 2 раза.

Ситуацию объясняют так: россияне хотят обезопасить свои накопления и вложить их в зарубежную недвижимость. При этом уровень благополучия россиян значительно отстает от уровня жизни в других странах, где недвижимость за границей — это распространенное явление. Потому, несмотря на желание, только 2,5% жителей крупных и средних российских городов знают среди своих знакомых тех, кто рассматривает покупку дома или квартиры за границей всерьез и в ближайшее время.

Фото: Prian.ru

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