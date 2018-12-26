Столовую в кемеровском ТЦ закрыли из-за санитарных условий

Как сообщает сайт medpulse.ru, в ТЦ Кемерова из-за антисанитарных условий закрыли столовую. Сотрудники Роспотребнадзор выявили многочисленные нарушения, предусмотренные статьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

Во-первых, площадь занимаемых помещений не соответствует мощности столовой. В первую очередь, площадь помещений не соответствует масштабу организации. В столовой нарушены требования к хранению инвентаря, нет моечных ванн для сырья.

Кроме того, отсутствует необходимая документация на продукты, которая бы подтверждала их безопасность и качестве.

Также в помещении столовой были обнаружены рыжие тараканы. Данные нарушения к процессу организации питания могут негативно отразиться на жизни и здоровье людей.

В результате деятельность столовой приостановлена постановлением суда на 90 суток. Выявленные нарушения требований Санпин к организации питания населения могут привести к угрозе жизни и состоянию здоровья населения.

Фото: rostovgazeta.ru

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