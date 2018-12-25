"Бэби-бум﻿" 2018 года может впервые сократить убыль населения в России

По данным Росстата за 8 месяцев 2018 года, в России родились более 1 млн детей. Если темпы рождаемости сохранятся, то, по некоторым расчетам, к концу 2018 года новорожденных может быть около 2 миллионов.

Но как говорят эксперты, даже такой рождаемости для замещения поколений недостаточно, сообщает Yoki.ru.

Россия уже вышла на стабильные демографические показатели, однако государство все еще придумывает новые меры по стимулированию рождаемости.

Причина малой рождаемости прошлых лет кроется в том, что страна вошла в период, когда рожать должно поколение 1990-х годов, самое малочисленное из последних. Пик рождений сейчас приходится на возраст родителей 27 лет.

Демографический провал случился в 1999 году — тогда коэффициент рождаемости опустился до 1,157, а число родившихся детей было чуть больше миллиона.

Положительного естественного прироста населения удалось добиться лишь в 2014 году. Этому в значительной мере способствовала специальная государственная программа, нацеленная на рождение второго ребенка в семье: с 2007 года начала действовать программа выдачи материнского капитала на него — почти полмиллиона рублей

По данным ПФР, за это время заявки на него подали 8,5 млн семей. Более 91% получателей маткапитала направляют деньги на улучшение жилищных условий.

Фото: ГТРК "Бурятия"

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