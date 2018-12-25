Треть предложения "зависла" на рынке новостроек Москвы из-за проблем страховщиков

Основную часть предложения на первичном рынке жилья в Москве не затронули проблемы страховых компаний, сообщает сайт "Недвижимость". Однако в трети новостройках продажи пришлось приостановить.

По мнению аналитиков, приостановка продаж связана с исключением страховых компаний "Респект" и "Проминстрах" из списка организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика. Ситуация затронула 29,1% предложения на первичном рынке Москвы.

Реализация остальных 70,9% квартир может продолжаться в силу того, что они относятся к проектам, сделки в которых не сопровождаются отчислениями в пользу проблемных страховщиков. По данным сайта "Недвижимость", меньше всего оказался затронут рынок новостроек Новой Москвы.

Как отмечает сайт "Недвижимость", страхование является далеко не единственной формой обеспечения обязательств застройщиков по договорам долевого участия (ДДУ). В частности, застройщики могут заручиться банковской гарантией или вступить в Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. А также они могут вносить взносы в Фонд защиты дольщиков.

Ранее сообщалось, что ЦБ запретил страховать ответственность застройщиков одному из лидеров рынка компаний "Респект". Депутаты вместе с представителями Банка России разрабатывают механизм передачи страховых портфелей по договорам страхования ответственности застройщиков перед дольщиками. Согласно законодательству, с 1 июля следующего года все новые объекты будут возводиться с использованием механизма эскроу-счетов.

Фото: metrprice.ru

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