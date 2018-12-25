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  • сегодня в 14:00

Женщина-инвалид отсудила у McDonald's 25 тысяч рублей

Как сообщает сайт medpulse.ru, москвичка, инвалид первой группы отсудила у сети ресторанов McDonald's 25 тысяч рублей. Такую сумму женщина должна получить за перелом руки, полученный в одном из ресторанов после того, как она упала, потому что был скользкий пол.

Согласно информации, поступившей от пресс-секретаря Зюзинского суда Асият Ахмедовой, суд решил частично удовлетворить требования пострадавшей посетительницы. ООО "Макдональдс" выплатит женщине 25 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Женщина является инвалидом первой группы. В своем исковом заявлении она указала, что, находясь в ресторане в Южном Бутове, она подскользнулась, потому что был мокрый пол, и в результате сломала руку и ударилась головой.

Женщина подала иск с требованием взыскать с McDonald's более полумиллиона рублей (204 тысяч за лечение и 315 тысяч за моральную компенсацию).

В февраля 2018 года аналогичная ситуация произошла в Южном Бутове.

Посетительница ресторана находилась у кассы в ожидании своего заказа. В это время в зале мыли пол. Женщина оступилась, не удержалась и упала, в итоге получила сложный перелом руки.

Женщина сообщила, что в ресторане не стояла предупреждающая табличка с надписью "осторожно, мокрый пол".

Фото: Foodnewstime.ru

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