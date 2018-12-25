В Москве арестован бизнесмен, который разработал план по надстройке хрущёвок

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", предпринимателя Валерия Чернышова обвинили в присвоении более 100 миллионов рублей. Руководитель компаний "Городские землевладельцы" и "Городские землевладельцы" фигурирует по делу о мошенничестве. Валерий Чернышов стал автором проекта, согласно которому предполагалось надстраивать дополнительные этажи в хрущевках.
В настоящее время МВД РФ проводит в отношении него расследование по делу о мошенничестве.
Следствие выяснило, что компании В.Чернышова привлекали средства инвесторов и пайщиков с целью реконструкции многоквартирных жилых домов, в том числе и хрущевок.
Как предполагает следствие, предпринимателю удалось привлечь средства в размере 100 миллионов рублей, чтобы вложить в надстройку дополнительных этажей, реставрацию пятиэтажных домов, некоторые из которых не подлежали восстановлению.
В планах предпринимателя было реконструировать 27 хрущевок, но документация была готова только для пяти объектов.
Фото: Sputnik.ru - Спутник
Читайте также:
Гостиная в малогабаритной квартире | Дизайн "хрущёвки"
Zaha Hadid Architects и норвежское бюро A_Lab...
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу
Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.
Опасная болезнь печени провоцируется жирной едой
Продукты с высоким уровнем жира и холестерина, присутствующие в рационе человека, оказывают влияние на изменения иммунного характера, которые приводят к заболеванию печени.
Сергей Юрский госпитализирован
В ночь на 24 декабря Сергей Юрский был госпитализирован в одну из московских клиник.