В Москве арестован бизнесмен, который разработал план по надстройке хрущёвок

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", предпринимателя Валерия Чернышова обвинили в присвоении более 100 миллионов рублей. Руководитель компаний "Городские землевладельцы" и "Городские землевладельцы" фигурирует по делу о мошенничестве. Валерий Чернышов стал автором проекта, согласно которому предполагалось надстраивать дополнительные этажи в хрущевках.

В настоящее время МВД РФ проводит в отношении него расследование по делу о мошенничестве.

Следствие выяснило, что компании В.Чернышова привлекали средства инвесторов и пайщиков с целью реконструкции многоквартирных жилых домов, в том числе и хрущевок.

Как предполагает следствие, предпринимателю удалось привлечь средства в размере 100 миллионов рублей, чтобы вложить в надстройку дополнительных этажей, реставрацию пятиэтажных домов, некоторые из которых не подлежали восстановлению.

В планах предпринимателя было реконструировать 27 хрущевок, но документация была готова только для пяти объектов.

Фото: Sputnik.ru - Спутник

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