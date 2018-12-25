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  • сегодня в 13:08

Опасная болезнь печени провоцируется жирной едой

Продукты с высоким уровнем жира и холестерина, присутствующие в рационе человека, оказывают влияние на изменения иммунного характера, которые приводят к заболеванию печени. Эта опасная патология известна как неалкогольный стеатогепатит, а связь между жиром и возникновением болезни установили американские ученые, сообщает pora.ru.

Гипотеза возникновения патологии была проверена на мышах, которых кормили жирной едой каждый день. В иммунной системе возникли неблагоприятные процессы. Затем трансформации с иммунитетом привели к возникновению воспалительных процессов в печени и образованию рубцов. Это и явилось доказательством проявления прогрессирующего неалкогольного стеатогепатита.

Эксперты отметили, что при данной патологии печени происходит накопление жира. Такое часто проявляется у тех, кто мало или совсем не пьет алкоголь. Возникает цирроз или рак печени, особенно это вероятно при ожирении и диабете второго типа.

Однако стоит помнить, что прием больших доз алкоголя на регулярной основе приводит к алкогольному циррозу. Клетки печени погибают, вместо них образуется фиброзная ткань. Происходит нарушение функций печени, а вместе с ней и работа всего организма.

В этом случае «золотая середина» кроется, как всегда, в контролируемой умеренности приема алкоголя и жирной пищи.

Проведенное исследование доказало, что холестерин и жир из продуктов действуют как стимуляторы процессов воспаления и рубцевания печени. Это знание поможет в деле разработки препаратов от опасного недуга печени - неалкогольного стеатогепатита.

Фото: Судебно-юридическая газета

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