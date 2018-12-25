Опасная болезнь печени провоцируется жирной едой

Продукты с высоким уровнем жира и холестерина, присутствующие в рационе человека, оказывают влияние на изменения иммунного характера, которые приводят к заболеванию печени. Эта опасная патология известна как неалкогольный стеатогепатит, а связь между жиром и возникновением болезни установили американские ученые, сообщает pora.ru.
Гипотеза возникновения патологии была проверена на мышах, которых кормили жирной едой каждый день. В иммунной системе возникли неблагоприятные процессы. Затем трансформации с иммунитетом привели к возникновению воспалительных процессов в печени и образованию рубцов. Это и явилось доказательством проявления прогрессирующего неалкогольного стеатогепатита.
Эксперты отметили, что при данной патологии печени происходит накопление жира. Такое часто проявляется у тех, кто мало или совсем не пьет алкоголь. Возникает цирроз или рак печени, особенно это вероятно при ожирении и диабете второго типа.
Однако стоит помнить, что прием больших доз алкоголя на регулярной основе приводит к алкогольному циррозу. Клетки печени погибают, вместо них образуется фиброзная ткань. Происходит нарушение функций печени, а вместе с ней и работа всего организма.
В этом случае «золотая середина» кроется, как всегда, в контролируемой умеренности приема алкоголя и жирной пищи.
Проведенное исследование доказало, что холестерин и жир из продуктов действуют как стимуляторы процессов воспаления и рубцевания печени. Это знание поможет в деле разработки препаратов от опасного недуга печени - неалкогольного стеатогепатита.
Фото: Судебно-юридическая газета
Читайте также:
Что делать, если уровень холестерина повышен?
Как снизить уровень холестерина
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу
Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.
Сергей Юрский госпитализирован
В ночь на 24 декабря Сергей Юрский был госпитализирован в одну из московских клиник.
Трехлетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон встала на пуанты
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, всерьез увлекаются балетом.