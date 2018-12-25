Сергей Юрский госпитализирован

В ночь на 24 декабря Сергей Юрский был госпитализирован в одну из московских клиник.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, 83-летний актер и режиссер был направлен в инфекционное отделение. При этом издание отмечает, что информация о состоянии Народного артиста России поступала противоречивая. Ряд источников сообщал, что у Сергея Юрского накануне поднялась высокая температура на фоне воспалительного процесса. Медики, осматривавшие Сергея Юрьевича, оценили его состояние как «стабильное, средней тяжести». Отмечалось также, что точного диагноза пока нет - врачам необходимо провести ряд обследований.

Со стороны ближайшего окружения артиста также последовали комментарии, согласно которым Юрский попал в больницу «из-за проблем, связанных с реакцией на погоду». Сейчас его самочувствие нормализовалось, и, возможно, уже завтра, 25 декабря, актер выйдет на сцену. Также информацией о состоянии Сергея Юрьевича поделилась супруга Юрского - актриса Наталья Тенякова: «Ничего страшного, поднялся сахар, температура. Поэтому сочли нужным госпитализировать».

Юрский широко известен благодаря десяткам ярких, запоминающихся ролей. Его знают и любят по таким культовым кинолентам, как «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Ищите женщину» и многим другим. Юрский - обладатель престижных театральных премий «Золотая маска» и «Звезда театрала», титулов народного и заслуженного артиста РСФСР. Многие годы он служит в Театре им. Моссовета, а также участвует в постановках театра «Школа современной пьесы».

Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"

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