Трехлетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон встала на пуанты

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, всерьез увлекаются балетом.
Как сообщает интернет-журнал Daily Show, трехлетняя принцесса Шарлотта вслед за своим старшим братом — пятилетним Джорджем — решила встать на пуанты. Первенец королевской четы уже долгое время посещает балетный класс частной школы Томаса Баттерси и заметно преуспел технике балетных па, о чем принц Уильям похвастался журналистам.
Воодушевившись примером Джорджа, малышка Шарлотта также недавно отправилась в лондонскую балетную школу постигать азы классической хореографии. Ее желание заниматься балетом еще больше усилилось после того, как увидела репетицию балета "Щелкунчик", на которую в начале декабря девочку сводила мама — Кейт Миддлтон.
Принц Уильям считает, что любовь наследников британской короны к танцам, скорее всего, передалась им от принцессы Дианы, которая сама великолепно танцевала.
Между тем, балет, не единственная страсть Шарлоты: так, герцогиня Кембриджская недавно поведала, что дочь любит заниматься рукоделием. Остается гадать, какими же талантами удивит Уильяма и Кейт их третий ребенок — сын Луи, появившийся на свет в апреле 2018-го.
Фото: Sensum. Club
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