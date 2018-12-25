Трехлетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон встала на пуанты

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, всерьез увлекаются балетом.

Как сообщает интернет-журнал Daily Show, трехлетняя принцесса Шарлотта вслед за своим старшим братом — пятилетним Джорджем — решила встать на пуанты. Первенец королевской четы уже долгое время посещает балетный класс частной школы Томаса Баттерси и заметно преуспел технике балетных па, о чем принц Уильям похвастался журналистам.

Воодушевившись примером Джорджа, малышка Шарлотта также недавно отправилась в лондонскую балетную школу постигать азы классической хореографии. Ее желание заниматься балетом еще больше усилилось после того, как увидела репетицию балета "Щелкунчик", на которую в начале декабря девочку сводила мама — Кейт Миддлтон.

Принц Уильям считает, что любовь наследников британской короны к танцам, скорее всего, передалась им от принцессы Дианы, которая сама великолепно танцевала.

Между тем, балет, не единственная страсть Шарлоты: так, герцогиня Кембриджская недавно поведала, что дочь любит заниматься рукоделием. Остается гадать, какими же талантами удивит Уильяма и Кейт их третий ребенок — сын Луи, появившийся на свет в апреле 2018-го.

Фото: Sensum. Club

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