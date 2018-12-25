Вернется ли "волга" на заводской﻿ конвейер

Возвращение "Волги" вряд ли состоится, потому что инвестконтракта на создание новой модели не предполагается, Yoki.ru .
18 декабря СМИ сообщили о разработке на ГАЗе "новейшего фургона, созданного в содружестве с западными партнерами.
Когда на ГАЗе заявили о выпуске новых моделей коммерческих автомобилей, возникла ностальгическая мысль о возрождении "Волги".
Заявление пресс-службы "Группы ГАЗ" положило конец мечтаниям о "волге": "Производство автомобилей в сегменте CDV (Car-Derived Van, к которому относятся так называемые "каблучки"), в рамках СПИК не предполагается".
Возрождение "Волги" — как минимум, красивая идея, которую, кстати, можно и развить. В 2021 году этой культовой модели советского периода исполнится 65 лет.
Появится ли новая "Волга" или нет, но в юбилейный год о ней обязательно будут много говорить.
Фото: Gorobzor.ru
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