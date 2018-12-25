25 московских парков приготовили новогодние программы

В программах новогодних гуляний не только катание на коньках, но и запуск фейерверков, квесты, цирковые шоу и выступления звезд, сообщает Yoki.ru.

И совсем не надо будет ехать в центр Москвы, даже в небольших парках устроители сделают программу не менее интересной, чем в Парке Горького или "Зарядье".

Новый год в парках продлится до 3 часов ночи. А в полночь москвичам и гостям столицы покажут трансляцию новогоднего обращения мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.

Без фейерверков тоже праздник не обойдется, их запуск начнется в час ночи.

В 17 парках будут работать катки, а на фуд-площадках будут продаваться согревающие, но безалкогольные напитки.

На Поклонной горе выступят артисты в новогоднем большом концерте, среди которых звезды различной величины, победители телешоу "Голос", "Золотой Граммофон" и "Новая волна".

Их выступление начнется в 22 часа. Также в мэрии Москвы сообщили, что новогодние программы подготовили около 70 музеев столицы.

Фото: rusunion.com

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