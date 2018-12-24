Мужчина в Липецке по ночам строит ледяные горки

Пока липецкий горсовет думает, какие детские площадки снести, простые липчане по ночам строят для ребятни ледяные горки, пишет Yoki.ru.

В липецком горсовете вдруг выяснили, что детские площадки в городе установлены с нарушением законов.

Из-за того, что в свое время никто не обращался в земельное управление, теперь детские площадки появляются над тепловыми трассами, или на земле под индивидуальное жилищное строительство.

Пока горсовет думает, какие и где площадки снести, житель микрорайона "Университетский" удивил своих соседей. По ночам он сгребает весь снег во дворе, проливает его водой, формирует горку для ребят.

Работает липчанин по ночам уже почти неделю. Не остановил его и тот факт, что поблизости от будущей горки закончился снег - он его носит из сугроба неподалеку.

"Кто бы ты ни был, добрый человек, спасибо!" - написал автор размещенного видео в соцсети.

Фото: АиФ-Югра

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