Супермаркеты повысили цены на новогоднюю группу товаров

Депутат Госдумы Виталий Милонов сделал запрос руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором попросил провести проверку в крупных российских торговых сетях, на предмет необоснованного завышения цен, пишет Yoki.ru.
Россияне привыкли делать предногогодние закупки продуктов в супермаркетах и гипермаркетах, где за один поход можно купить всё в одном месте и по доступной цене.
Однако сейчас, как говорит парламентарий, поступает много обращений от избирателей, в которых они пишут о фактах роста цен на продукты в канун Нового года и Рождества.
Как считает депутат, взвинтить цены и нажиться на желании людей провести семейный праздник - аморально и недопустимо.
Также покупатели рассказали депутату о новой уловке «сетевиков». В связи с ростом цен магазины вместо цены за килограмм выставляют ценники с ценой за 10(!!) или 100 граммов товара.
Россияне заметили, что подорожание коснулось именно "новогодней" группы товаров.
Фото: Реальное время
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