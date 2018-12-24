Супермаркеты повысили цены на новогоднюю группу товаров

Депутат Госдумы Виталий Милонов сделал запрос руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором попросил провести проверку в крупных российских торговых сетях, на предмет необоснованного завышения цен, пишет Yoki.ru.

Россияне привыкли делать предногогодние закупки продуктов в супермаркетах и гипермаркетах, где за один поход можно купить всё в одном месте и по доступной цене.

Однако сейчас, как говорит парламентарий, поступает много обращений от избирателей, в которых они пишут о фактах роста цен на продукты в канун Нового года и Рождества.

Как считает депутат, взвинтить цены и нажиться на желании людей провести семейный праздник - аморально и недопустимо.

Также покупатели рассказали депутату о новой уловке «сетевиков». В связи с ростом цен магазины вместо цены за килограмм выставляют ценники с ценой за 10(!!) или 100 граммов товара.

Россияне заметили, что подорожание коснулось именно "новогодней" группы товаров.

Фото: Реальное время

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