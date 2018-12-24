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  • сегодня в 20:10

Новый блеск для губ Labiotte Flomance Lip Color Shine

Корейская марка Labiotte выпускает необычный блеск для губ. Марка специализируется на необычной косметики, девизом которой является "не навреди". Марка аностировала свой блеск-тинт. Продукты этого бренда отличаются натуральными ингредиентами и тинты этой марки созданы с увлажняющими веществами, которые не должны сушить нежную кожу губ.

Как сообщает GreatLove, новая линейка имеет необычный дизайн. Каждый флакончик выпущен в виде розы. Продукт имеет в своем составе цветочные масла, а также цветочный аромат. Доступны тине-помады будут всего в 5 цветах от разового до красного, таких как: RosaRosa, Amaryllis Peony Coral, Pink Dahlia, Viola.

На российском рынке марка прославилась благодаря свой косметической винной серии. В ней представлены такие средства как помада, блеск и тинт со вкусом вина. Также популярность серии добавила интересная упаковка, которая выглядит как уменьшая версия винной бутылки. Не все знают, но Labiotte все лишь субаренд шикороизвестного корейского бренда Tony Moly.

Фото: Косметиста

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