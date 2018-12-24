Новый блеск для губ Labiotte Flomance Lip Color Shine

Корейская марка Labiotte выпускает необычный блеск для губ. Марка специализируется на необычной косметики, девизом которой является "не навреди". Марка аностировала свой блеск-тинт. Продукты этого бренда отличаются натуральными ингредиентами и тинты этой марки созданы с увлажняющими веществами, которые не должны сушить нежную кожу губ.
Как сообщает GreatLove, новая линейка имеет необычный дизайн. Каждый флакончик выпущен в виде розы. Продукт имеет в своем составе цветочные масла, а также цветочный аромат. Доступны тине-помады будут всего в 5 цветах от разового до красного, таких как: RosaRosa, Amaryllis Peony Coral, Pink Dahlia, Viola.
На российском рынке марка прославилась благодаря свой косметической винной серии. В ней представлены такие средства как помада, блеск и тинт со вкусом вина. Также популярность серии добавила интересная упаковка, которая выглядит как уменьшая версия винной бутылки. Не все знают, но Labiotte все лишь субаренд шикороизвестного корейского бренда Tony Moly.
Фото: Косметиста
Читайте также:
Лучшая защита губ - это макияж!
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу
Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.
Мужчина в Липецке по ночам строит ледяные горки
Пока липецкий горсовет думает, какие детские площадки снести, простые липчане по ночам строят для ребятни ледяные горки, пишет Yoki.ru.
Начались испытания первого лекарство от диабета
Ученым удалось разработать комбинацию препаратов, благодаря которой появилась возможность намного увеличить количество инсулинпроизводящих клеток.