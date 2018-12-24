Начались испытания первого лекарство от диабета

Как сообщает сайт medpulse.ru, исследователи из США разработали комбинацию препаратов, которая может увеличить количество инсулинпроизводящих клеток.

Данное открытие может привести к тому, что будет разработано лекарство для лечения диабета.

На сегодняшний день диабет относится к числу неизлечимых заболеваний. У пациентов с диабетом наблюдается дефицит бета-клеток, производящих инсулин. Без достаточного количества инсулина организм такого человека не может адекватно перерабатывать глюкозу или сахар.

Американские ученые выявили, что новый препарат под названием "хармин" оказывать такое действие на клетки поджелудочной железы, что они могут выпускать в 10 раз больше инсулинпроизводящих бета-клеток в сутки.

Стоит отметить, что когда это лекарство давали одновременно с препаратом, который назначают для роста костей, то количество производимых организмом бета-клеток вырастало в 40 раз.

Лекарство еще проходит клинические испытания, но специалисты уверены, что полученные мощный эффект от работы бета-клеток поможет кардинально изменить всю систему лечения людей с диабетом первого и второго типа.

На сегодняшний день в России насчитывается 7 млн людей, страдающих диабетом, около 90% из них диабет второго типа, который часто связан с сидячим образом жизни и ожирением.

Также есть люди, у которых преддиабетное состояние, которое может перейти в диабет в течение пяти лет, если человек никак не будет менять свой образ жизни.

Фото: Clutch.ua

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