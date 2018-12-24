Есть ли риски при покупке квартир-студий в центре Петербурга - мнение экспертов

Спрос на квартиры-студии в центре Петербурга набирает обороты. Такие лоты появляются после расселения многочисленных коммунальных квартир, которых еще немало в Северной столице. Но при покупке таких квартир могут возникнуть сложности, говорится в исследовании компании "Невский Простор".

Как пишет сайт "Недвижимость", прежде всего, затруднения могут возникнуть и из-за возможностей коммуникаций. Например, одно дело, если в квартире один санузел. Но если после работ в ней же появляется 8-10 таких помещений, то это принципиально иная ситуация.

По словам вице-президент Ассоциации риэлторов СПб и ЛО Александра Гиновкера, главным считается то, что мокрые зоны не должны располагаться над жилыми помещениями. Таким образом, наиболее удобными объектами будут те квартиры, которые располагаются на первом этаже.

"Также подойдут и помещения, которые располагаются над коммерческими объектами или, если под санузлом, также находится санузел. Для реализации таких проектов зачастую нужно расселять весь дом, что сделать крайне проблематично", — подчеркнул Александр Гиновкер.

Эксперты отмечают, что рентабельность таких квартир достаточно высока. Особенно при краткосрочной аренде. Но здесь важна качественная локация. Напомним, что уже достаточно давно обсуждается возможность запрета на размещение мини-гостиниц и хостелов в жилых домах.

Кроме того, нужно учитывать, что такие квартиры-студии в центре Петербурга — это как правило переделанные коммуналки, которые разделены на отдельные небольшие квартиры. Они, как правило, не оформляются как отдельные помещения, а являются долями в первоначальном объекте. Это может создавать определенные сложности, ведь хозяин такой квартиры зависит от владельцев других долей.

Фото: Living.ru

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