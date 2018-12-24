Платные медуслуги стали популярны у россиян

С выходом из тени платной медицины, уменьшились гонорары врачам. Об этом говорят социологические исследования, сообщает Yoki.ru.

Самой востребованной платной отраслью медицинских услуг стала стоматология.

Большинство россиян, обращавшихся к дантистам, выбирали государственные лечебные учреждения, которые оказывают, в том числе, и коммерческие услуги.

Одновременно растет популярность и частных клиник. С 2009 по 2017 год количество посетителей в частных клиниках выросло до 44,8 процентов.

Средняя стоимость услуги платного стоматолога составляет около 9,5 тысячи рублей. При этом, мимо кассы и прейскуранта в карман ему шли около 7 тысяч рублей. Что вообщем-то выгодно для пациента. Но не для клиники и государства.

Дарить подарки не вошло в привычку граждан России. Средняя цена дарений не превышает двух тысяч рублей.

Как показывают исследования, участкового врача посещают обычно по полису ОМС. И лишь 13% из них обращаются частным врачам.

Средняя цена платных услуг в поликлиниках составляет немногим более 3,5 тысячи рублей. Терапевтическое лечение не дорого, поэтому люди предпочитают расплачиваться через кассу.

Скорая помощь оплачивается крайне редко. Менее двух процентов россиян дают деньги врачам "скорой" (не более 500 рублей).

Тем не менее, как показывают исследования, государственная медицина более эффективна и в большей степени улучшает здоровье населения.

Фото: Getty Images Russia

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