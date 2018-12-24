Белла Хадид показала свой новогодний макияж

Белла Хадид является моделью, а также послом модного дома Dior. На радость фанатам девушка предложила свой вариант новогоднего макияжа. У модели получился образ, который дарит настоящее новогоднее настроение.

Как сообщает GreatLove, девушка решила нарисовать яркие черные акцентные стрелки в кошачьем стиле, которые пришлось рисовать почти до висков. Благодаря такой форме стрелок — глаза модели стали похожи на зрачки хищного зверя. Для того, чтобы в образе можно было угадать рождественские мотивы сверху стрелки пришлось покрыть массивным черным глиттером. Белла также покрыла губы нюдовой глиттерной крошкой.



Нужно заметить, что подобный образ хорош для какого-то локального события, но сомнительно, что такой образ может продержаться всю новогоднюю ночь. Подобные яркие акценты уже использовались в массовой культуре. Например, героиня фильма "Черный лебедь" также носила черный акцентный макияж глаз.

Фото: инстаграм



Читайте также:

Двойные стандарты: "забракованные" фигуры небожителей подиума

ТОР 10 самых высокооплачиваемых моделей мира