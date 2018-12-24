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  • сегодня в 15:46

Как выглядит проект метро в Осло от Zaha Hadid Architects

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", конкурс на разработку проекта метров в Осло выиграли Zaha Hadid Architects и норвежское бюро A_Lab.

Новая ветка метро призвана соединить пригород Форнебу с городским центром.

Протяженность ветки метро будет составлять 8 километров. С ее помощью будет обеспечена доступность делового и жилого района. Жители Форнебю и сотрудники местных офисов смогут добраться до работы или вернуться в центр Осло всего за 12 минут.

Южный павильон будет находиться среди расставленных по геометрической сетке корпусов комплекса Форнебю и будет представлять собой многослойный прямоугольный объем с городской площадью. Северный павильон, овальной формы, расположиться в парке.

Подземная часть метро также будет оформлен в геометрическом стиле.

Освещение на платформах будет зависеть от сезона, времени суток и погоды. По мнению архитекторов, такая реализация поможет пассажирам чувствовать себя комфортно.

Дизайн станций архитекторам навеял сам рельеф Норвегии, сформированный ледником. Задачей архитекторов было создание обтекаемого пространства со своими впадинами и выступами, но только для потоков людей.

Данная концепция предполагает создание общественных зон, в которых будут встречаться местные жители.

Начало строительных работ запланировано на 2020 год, а завершение - на 2025 год.

Фото: art-and-houses.ru

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