Как выглядит проект метро в Осло от Zaha Hadid Architects

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", конкурс на разработку проекта метров в Осло выиграли Zaha Hadid Architects и норвежское бюро A_Lab.
Новая ветка метро призвана соединить пригород Форнебу с городским центром.
Протяженность ветки метро будет составлять 8 километров. С ее помощью будет обеспечена доступность делового и жилого района. Жители Форнебю и сотрудники местных офисов смогут добраться до работы или вернуться в центр Осло всего за 12 минут.
Южный павильон будет находиться среди расставленных по геометрической сетке корпусов комплекса Форнебю и будет представлять собой многослойный прямоугольный объем с городской площадью. Северный павильон, овальной формы, расположиться в парке.
Подземная часть метро также будет оформлен в геометрическом стиле.
Освещение на платформах будет зависеть от сезона, времени суток и погоды. По мнению архитекторов, такая реализация поможет пассажирам чувствовать себя комфортно.
Дизайн станций архитекторам навеял сам рельеф Норвегии, сформированный ледником. Задачей архитекторов было создание обтекаемого пространства со своими впадинами и выступами, но только для потоков людей.
Данная концепция предполагает создание общественных зон, в которых будут встречаться местные жители.
Начало строительных работ запланировано на 2020 год, а завершение - на 2025 год.
Фото: art-and-houses.ru
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