Жителям Крыма и Севастополя облегчат регистрацию недвижимости до 1 января 2023 года

Жителям Крыма и города федерального значения Севастополя продлят срок регистрации недвижимости по особым правилам до 1 января 2023 года, информирует сайт "Недвижимость". Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на последнем в 2018 году пленарном заседании палаты.
Законопроект был внесён в Государственную Думу депутатами Дмитрием Беликом и Русланом Бальбеком и одобрен Госдумой в третьем чтении 18 декабря.
Законодательная инициатива, по мнению авторов проекта, позволит не допустить в Крыму коллапса в сфере оборота недвижимости. На сегодня лишь 50% жителей Крыма и Севастополя смогли зарегистрировать своё недвижимое имущество.
Документ продлевает действие особенностей применения законодательства РФ на территории Крыма и Севастополя в сфере имущественных и земельных отношений, а также в сфере кадастрового учёта недвижимости и сделок с ним до 1 января 2023 года.
Сейчас срок действия особенностей применения законодательства в указанных сферах установлен до 1 января 2019 года. Помимо этого, закон продлевает до 31 декабря 2020 года период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.
Парламентарии подчеркивают, что продление особого периода для регистрации имущества необходимо для завершения процесса интеграции Крымского региона в экономическую и правовую систему России.
Фото: dv.ee
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