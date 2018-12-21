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    • Опубликована
    • сегодня в 20:07

Жителям Крыма и Севастополя облегчат регистрацию недвижимости до 1 января 2023 года

Жителям Крыма и города федерального значения Севастополя продлят срок регистрации недвижимости по особым правилам до 1 января 2023 года, информирует сайт "Недвижимость". Соответствующий закон Совет Федерации одобрил на последнем в 2018 году пленарном заседании палаты.

Законопроект был внесён в Государственную Думу депутатами Дмитрием Беликом и Русланом Бальбеком и одобрен Госдумой в третьем чтении 18 декабря.

Законодательная инициатива, по мнению авторов проекта, позволит не допустить в Крыму коллапса в сфере оборота недвижимости. На сегодня лишь 50% жителей Крыма и Севастополя смогли зарегистрировать своё недвижимое имущество.

Документ продлевает действие особенностей применения законодательства РФ на территории Крыма и Севастополя в сфере имущественных и земельных отношений, а также в сфере кадастрового учёта недвижимости и сделок с ним до 1 января 2023 года.

Сейчас срок действия особенностей применения законодательства в указанных сферах установлен до 1 января 2019 года. Помимо этого, закон продлевает до 31 декабря 2020 года период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений.

Парламентарии подчеркивают, что продление особого периода для регистрации имущества необходимо для завершения процесса интеграции Крымского региона в экономическую и правовую систему России.

Фото: dv.ee

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