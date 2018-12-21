Американские исследователи выяснили, как создать универсальную вакцину против гриппа

Как сообщает сайт medpulse.ru, американские ученые из Института Скриппса обнаружили в организме лам антитело, благодаря которому можно создать лекарства против всех типов гриппа.

Вирус гриппа изменчив, благодаря чему он избавлен от атаки иммунной системы.

Специалисты пытаются разработать вакцину или лекарство, которые смогут справляться со всеми вирусами гриппа. В этот раз они будут использоваться для этой цели антитела животных.

Эти антитела присоединяются к белкам на поверхности вируса гриппа. Человеческие антитела атакуют лишь кончики этих белков, но данные части вируса стремительно мутируют.

Антитела ламы могут проникнуть внутрь и атаковать те части вируса, которые не могут изменяться.

Для проведения эксперимента ламы заразили разными типами вирусов гриппа, чтобы вызвать ответ иммунной системы.

Потом у лам взяли кровь, чтобы выделить из нее наиболее мощные антитела, способные справляться с различными штаммами гриппа сразу. Было выделено 4 антитела, которые составили основу синтетического антитела.

Синтетического антитело проверили на мышах, которые были введены смертельные дозы гриппа.

В результате выяснилось, что синтетического антитело справилось с 59 вирусами из 60. Стоит отметить, что вирус, с которым антитело не справилось, не заражает людей.

Фото: Блог АЛЛО

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