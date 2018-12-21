Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.12.2018 : 67,1121
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.12.2018 : 76,4742

Недвижимость

  1. Главная
  2. Недвижимость
http://img.newsinfo.ru/article/3/4/0/8340.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 15:47

Должникам в Петрозаводске ставят заглушки на канализацию

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в Петрозаводске сотрудники ЖКХ устанавливают заглушки на канализационные трубы жильцам за долги по коммунальным услугам.

Для того, чтобы поставить заглушку коммунальщикам не нужен доступам в квартиру. Заглушку опускают через трубку на крыше до нужного этажа. Если установлена заглушка жильцы не смогут воспользоваться туалетом: все фекалии возвращаются обратно в квартиру.

Установка заглушки делается бесплатно, а вот за демонтаж нужно будет заплатить около 9 тысяч рублей, а также погасить долги по коммунальным услугам.

Сотрудники коммунальных служб Петрозаводска в месяц планируют установить 300 заглушек.

Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

Читайте также:

Коммунальные службы установили заглушку на канализацию за чужие долги

Три простых способа почистить душевую лейку от известкового налета

Управленцы ЖКХ просят защитить их от народа

Мир

Image

Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантик﻿и, пишет "Поплавок".

Читать полностью
Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью

Общество

Image

Американские исследователи выяснили, как создать универсальную вакцину против гриппа

Исследователи из США из Института Скриппса обнаружили в организме лам антитело, благодаря которому можно создать лекарства против всех типов гриппа.

Читать полностью
Image

В.Путин: наши лекарства ничем не хуже импортных

На пресс-конференции 20 декабря президент В.Путина отметил, что врачам нужно меньше сотрудничать с компаниями-производителями лекарств, а больше думать о лечении людей.

Читать полностью

Новости