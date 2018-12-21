Должникам в Петрозаводске ставят заглушки на канализацию

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в Петрозаводске сотрудники ЖКХ устанавливают заглушки на канализационные трубы жильцам за долги по коммунальным услугам.

Для того, чтобы поставить заглушку коммунальщикам не нужен доступам в квартиру. Заглушку опускают через трубку на крыше до нужного этажа. Если установлена заглушка жильцы не смогут воспользоваться туалетом: все фекалии возвращаются обратно в квартиру.

Установка заглушки делается бесплатно, а вот за демонтаж нужно будет заплатить около 9 тысяч рублей, а также погасить долги по коммунальным услугам.

Сотрудники коммунальных служб Петрозаводска в месяц планируют установить 300 заглушек.

Фото: Петрозаводск ГОВОРИТ

Читайте также:

Коммунальные службы установили заглушку на канализацию за чужие долги

Три простых способа почистить душевую лейку от известкового налета

Управленцы ЖКХ просят защитить их от народа