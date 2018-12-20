В Рыбинске две беды – дураки и дороги

"Пока гром не грянет" и далее по тексту. Видимо, именно этой пословицей руководствуется Администрация Рыбинска, когда систематически пренебрегает своими обязанностями по поддержанию городских объектов в порядке.

Так, в ситуации с разрушающимся мостом через реку Черёмуха, что на улице Максима Горького в центре Рыбинска, взывать о помощи пришлось самим жителям города, поскольку службы, за подобные объекты отвечающие, бездействовали.

В августе нынешнего года пользователи соцсетей представили на суд общественности фотографии, на которых были видны куски бетона на близлежащей к мосту проезжей части.

На такой "гром" в интернете, а затем и в СМИ пришлось отреагировать. Администрация, не мудрствуя лукаво, через свой официальный сайт опровергла факт разрушения моста, указав, что специалисты объект якобы обследовали, и "опасений он не вызывает". Понятно, что подобное утверждение не могут всерьез воспринять те, кто на данном мосту бывал, или хотя бы видел фотоснимки. Но, видимо, Администрация это в расчет не берет.

Следующая болевая точка — Волжский мост (между прочим, единственный в городе через эту великую реку). Он в прямом и переносном смысле трещит по швам, при том что так называемый косметический ремонт на нем с горем пополам несколько лет назад производился, сообщает "Правда.Ру". Однако о капитальном речь даже не шла, не выделялись средства. А результат — налицо. Состояние моста удручающее, и это без учета дополнительных факторов риска, о которых ниже.

Дело в том, что перед мостом находится дорожный знак "Ограничение массы — 18 тонн". Чем руководствовались службы, его установившие, сказать трудно, поскольку даже весь обычного автобуса с пассажирами уже превышает цифру на 10 тонн. Да еще добавляет жару грузовой транспорт, водители которого не хотят терять времени на объездных дорогах. В результате о степени перегрузки моста можно только догадываться и… ждать беды.

Однако вместо того, чтобы принять меры по обеспечению на мосту безопасности, Администрация еще подсуропила, устроив там дорожное кольцо. Мало того, что сделано это было в обход норм безопасности и правил дорожного движения, так еще и повлекло за собой пробки, из-за которых автотранспорт вынужден делать на мосту остановки, что на таких объектах строго запрещено…

Администрации Рыбинска, судя по всему, не чурается и еще одной жизненной мудрости. В данном случае — не народной, а кинематографической. Той, что исповедовала старуха Шапокяк, убежденная, что хорошими делами прославиться нельзя. Наверное, поэтому рыбинские чиновники совершили недавно "нехорошее дело" — стали препятствовать деятельности ООО "Фирма "МВК", попросту лишив ее сотрудников

возможности добираться на предприятие по единственной, ведущей на него дороге. Не смутило представителей Администрации даже то, что большая часть деятельности этой многопрофильной водной компании связана с обслуживанием грузового причала, который является стратегическим объектом в области, важным для обеспечения ее безопасности.