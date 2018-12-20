В Ростовской области создадут среду для кооперации бизнеса, науки, власти и студенчества

Губернатор Ростовской области Василий Голубев представил ежегодное инвестиционное послание.

В его основе лежит приоритетность человека во всех сферах приложения сил. Эта идея, которая заложена и в Стратегию развития региона до 2030 года, имеет корни в озвученных президентом России девяти национальных целях развития страны до 2024 года.

Так, в области, в частности, в учебных заведениях, появятся центры консультирования и сопровождения предпринимателей. Также в задачах, по словам донского губернатора, создание коворкинг-центров новой формации, которые станут площадкой для общения представителей бизнеса, науки, студенчества и власти.

Еще одной мерой помощи бизнесу в области станет формирование реестра инвестиционных предложений. В частности, в него, по словам донского губернатора, будут включены "проблемные активы", которым своевременно смогут помочь профессионалы.

Также для людей и людьми (а это означает — дополнительные рабочие места) будет развиваться в Ростовской области туризм, обозначенный как один из региональных приоритетов. Василий Голубев уточнил, что деньги на это направление деятельности в бюджете грядущего года предусмотрены.

Внимание будет уделено и столь важной проблеме, как дорожная инфраструктура, плюс планируется расширить пропускную способность морских портов, которые, в свою очередь, очень востребованы у предпринимателей.

В области расширят охват городов, где распространены налоговые льготы. Распоряжение об этом дал донской губернатор. Так, такой налоговый режим будет введет на территориях опережающего социально-экономического развития — "Зверево" и "Донецк".

В рамках мероприятия Василий Голубев коротко рассказал о том, что было сделано в регионе в 2018 году.

По его словам, успешна была в регионе внешнеэкономическая деятельность. Так, по темпам роста объема экспорта Ростовская область заняла первое место среди 10 регионов-лидеров.

Достойно показала себя область и в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции. "Собрано более 11 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур", — поделился губернатор.

В области удалось создать 3600 рабочих мест, чему во многом способствовало развитие новых индустрий, в частности, — ветроэнергетики, современной логистики, литья пластмасс.

В уходящем году в Ростовской области ввели в эксплуатацию почти два миллиона квадратных метров жилья, было создано более 2200 дополнительных дошкольных мест, построили новые спортивные и медицинские объекты.