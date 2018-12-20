Квентин Тарантино отразил нападение грабителей

В минувшие выходные в дом культового американского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе ворвались грабители. А произошло это в тот момент, когда звездный владелец особняка находился дома.
Как сообщает портал Daily Show, создатель "Бешеных псов", "Криминального чтива", "Убить Билла" и множества других кинолент о бесстрашных героях и героинях, сам оказался не робкого десятка и сумел оказать сопротивление непрошенным гостям. Преступников было двое, и режиссер чудом избежал телесных повреждений. Однако, воры все же успели вынести из дома часть хранящихся там ювелирных украшений. Злоумышленники явно рассчитывали на более крупную добычу, однако, столкновение с хозяином особняка в их планы не входило.
Расследованием нападения на дом известного режиссера уже вовсю занимается полиция Лос-Анджелеса. Местные сотрудники правопорядка рассчитывают в кратчайшие сроки установить личности грабителей и задержать их — ведь дело вышло резонансное, получившее к тому же международную огласку.
Сам Тарантино никаких комментариев по этому поводу не дает. Он относится к немногочисленному кругу голливудских звезд, предпочитающих не выносить на публичное обсуждение подробности своей частной жизни. А во время редких интервью он рассказывает только о своем творчестве. Вот только тот факт, что в конце ноября режиссер впервые связал себя узами брака, женившись на давней возлюбленной Даниэле Пик, утаить от общественности не удалось. Но это уже другая история…
Фото: Москвичка
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