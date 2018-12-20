В.Путин: наши лекарства ничем не хуже импортных

Как сообщает сайт medpulse.ru, В.Путин, комментируя утверждение о том, что отечественные препараты хуже зарубежных, заявил, что врачам нужно меньше сотрудничать с компаниями-производителями лекарств, а больше думать о лечении людей. Президент сообщил, что тезис о том, что наши лекарства хуже, чем импортные, не имеет под собой никаких оснований.

В.Путин подчеркнул, что Россия уже занимается производством на экспорт, и к концу года объем будет составлять около 700 млн рублей.

Глава государства подчеркнул, что Россия не будет полностью отказываться от зарубежных лекарств, но отметил, что 80% лекарств, которые жизненно необходимы, производят в России.

Глава государства заявил, что на развитие фармацевтики планируется выделить 200 млрд рублей.

Фото: Живая Кубань

Читайте также:

Принимаете лекарства? Проверьте - возможно, они...

Шесть признаков хорошего врача - Советы по здоровью

В Израиле арестовали 40 врачей с фальшивыми...

Мэр Москвы предложил новое решение обеспечения...

Для кого лекарства станут "бесплатными"?