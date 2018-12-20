В.Путин: наши лекарства ничем не хуже импортных

Как сообщает сайт medpulse.ru, В.Путин, комментируя утверждение о том, что отечественные препараты хуже зарубежных, заявил, что врачам нужно меньше сотрудничать с компаниями-производителями лекарств, а больше думать о лечении людей. Президент сообщил, что тезис о том, что наши лекарства хуже, чем импортные, не имеет под собой никаких оснований.
В.Путин подчеркнул, что Россия уже занимается производством на экспорт, и к концу года объем будет составлять около 700 млн рублей.
Глава государства подчеркнул, что Россия не будет полностью отказываться от зарубежных лекарств, но отметил, что 80% лекарств, которые жизненно необходимы, производят в России.
Глава государства заявил, что на развитие фармацевтики планируется выделить 200 млрд рублей.
Фото: Живая Кубань
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