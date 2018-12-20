Названы столичные районы-рекордсмены среди покупателей элитного жилья

Общее количество сделок с высокобюджетными квартирами в центре столицы за год выросло на треть. Самым популярным районом среди покупателей элитных квартир являются Хамовники — на них пришлось 37% сделок в 2018 году, сообщает сайт "Недвижимость".

Второе место по числу реализованных элитных квартир поделили между собой районы Тверской и Замоскворечье — по 15% каждый.



Самые дорогие квартиры были проданы в районе Патриарших прудов. Средний чек сделки в этой локации составил 263 млн руб. Дальше идет Остоженка со средней стоимостью 222 млн руб.



В общей сложности с начала 2018 года на элитном рынке недвижимости в центре столицы было закрыто порядка 880 сделок. Это на 29% превысило показатель прошлого года.



Как отмечает сайт "Недвижимость", в 2018 году на рынок столичного мегаполиса вышло рекордное количество элитных проектов. При этом цены на дорогие квартиры в столичном мегаполисе выросли на 7% впервые после полутора лет снижения.

Фото: vgrealty.ru

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