Жилье по программе реновации построят на месте бывшего "Черкизона"

Первые жилые дома по программе реновации на территории бывшего Черкизовского рынка будут построены до конца 2019 года, информирует сайт "Недвижимость".

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство жилья по программе реновации уже началось на одном из участков бывшей территории Черкизовского рынка.

Общая площадь нового жилья на первом участке составляет около 70 тыс. кв. м. Часть новостроек для переселенцев столицы будет готова уже до конца следующего года. Ранее Хуснуллин заявлял, что в эти дома переедут жители столичного района Измайлово.

Как сообщает сайт "Недвижимость", федеральные власти недавно передали в собственность Москве еще один участок площадью около 45 га под строительство жилья по реновации на территории бывшего Черкизовского рынка. Здесь возможно возведение еще около 200 тыс. кв. м жилья по реновации

Глава Стройкомплекса отметил, что жилые кварталы будут возводиться с объектами различных функций: с офисами, с социальными объектами, с комфортной и благоустроенной средой.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включен 5 171 дом.

Фото: MosDay.ru

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