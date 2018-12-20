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    • Опубликована
    • сегодня в 11:11

В Татарстане собрали детям Донбасса новогодние подарки

Грузовик из Республики Татарстан прибыл с новогодним гуманитарным грузом для детей ЛНР и ДНР в Ростовскую область, пишет Yoki.ru.

Всего было собрано 7 тысяч новогодних подарков (сладких, гигиенических, белье, книги и канцтовары).

Собрали подарки детям Луганской и Донецкой народных республик министерства и ведомства Татарстана.

Также Роспотребнадзор дал свои рекомендации по выбору сладких подарков детям.

При выборе кондитерских изделий следует отдавать предпочтение сладостям, в которых минимум пищевых добавок, консервантов и масел.

Но и без добавок некоторые вкусности не стоит детям давать, например, зерна абрикосовых косточек и арахис являются аллергенами.

Кстати, карамель, в том числе леденцы, также не рекомендуются для детского питания.

Если внутри подарка имеется игрушка, необходимо, чтобы ее упаковка была безопасна для контакта с пищевыми продуктами.

С 3 по 10 декабря 2018 года поступило около 1 000 обращений от родителей в Роспотребнадзор, и 13,5% позвонивших интересовала безопасность сладких подарков без игрушек.

Фото: krasnodar.gorodskoitelegraf.ru

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