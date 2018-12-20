В Татарстане собрали детям Донбасса новогодние подарки

Грузовик из Республики Татарстан прибыл с новогодним гуманитарным грузом для детей ЛНР и ДНР в Ростовскую область, пишет Yoki.ru.
Всего было собрано 7 тысяч новогодних подарков (сладких, гигиенических, белье, книги и канцтовары).
Собрали подарки детям Луганской и Донецкой народных республик министерства и ведомства Татарстана.
Также Роспотребнадзор дал свои рекомендации по выбору сладких подарков детям.
При выборе кондитерских изделий следует отдавать предпочтение сладостям, в которых минимум пищевых добавок, консервантов и масел.
Но и без добавок некоторые вкусности не стоит детям давать, например, зерна абрикосовых косточек и арахис являются аллергенами.
Кстати, карамель, в том числе леденцы, также не рекомендуются для детского питания.
Если внутри подарка имеется игрушка, необходимо, чтобы ее упаковка была безопасна для контакта с пищевыми продуктами.
С 3 по 10 декабря 2018 года поступило около 1 000 обращений от родителей в Роспотребнадзор, и 13,5% позвонивших интересовала безопасность сладких подарков без игрушек.
Фото: krasnodar.gorodskoitelegraf.ru
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