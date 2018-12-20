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    • Опубликована
    • сегодня в 9:37

Цена шампанского в новом году вырастет на четверть

С предложением повысить минимальную розничную цену на четверть обратились производители этого игристого напитка. Они при этом ссылаются на рост стоимости сырья и НДС, пишет Yoki.ru.

Дело в том, что винные напитки и газированные вина, которые производятся по иной технологии, чем шампанское, к тому же не являются натуральными, продаются по той же цене. И увеличение стоимости шампанского решит вопросы конкуренции.

Сейчас средняя цена на шампанское равна 511 рублям, и весь год цена не менялась.

В то время как продажи шампанского выросли на 46 процентов.

В магазине цена шампанского 0,75 литра вырастет в 2019 году почти на четверть - до 202 рублей. Так посчитала Ассоциация производителей шампанского.

В Минфине уже разработан проект приказа, который предполагает увеличение минимальной цены на водку и коньяк..

Фото: vigortrade.ru

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