Тверские коммерсанты решили нажиться на цифровом ТВ

В Тверской области пресекли попытку завышения цен на цифровые приставки к телевизору, пишет Yoki.ru.
С прилавков магазинов по продаже бытовой электроники исчезли дешевые приставки для цифрового телевидения.
Регион смотрит «цифру» одим из первых, с 3 декабря 2018 года.
Дешевые приставки по 800 рублей пропали в магазинах, и остались только дорогие модели.
Чтобы исправить ситуацию региональные власти вместе с минпромторгом и антимонопольной службой приняли определенные меры.
Была поставлена задача обеспечить население цифровыми приставками с ценами по карману. Антимонопольная служба сделала анализ динамики цен на приставки за полгода.
Мониторинг велся ФАС по поручению правительства.
Тема эта достаточно актуальна, потому что в начале нового 2019 года страна начинает массовый переход на цифровое телевидение.
Напомним, что население получит возможность смотреть бесплатно 20 каналов ТВ великолепного качества. Вот для этого и нужна специальная приставка.
Фото: ok.ru
Еще по теме:
Медведев анонсировал отключение "обыкновенного" ТВ в России
Россия переходит на цифровое телевещание
Первая революция 21 века: наступает эра нового ТВ
Во Флориде могут запретить охоту на акул
Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".
В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу
Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.
После первых родов у женщин голос становится низким
После того как женщина забеременеет и родит первого ребенка, ее голос изменяется: тональность снижается, а звучание становится монотонным, сообщает pora.ru. Такая трансформация имеет силу в течение года, а затем голос вновь становится прежним.
В Калуге запустили новогодний троллейбус
В Калуге на маршрут вышел первый праздничный троллейбус