Тверские коммерсанты решили нажиться на цифровом ТВ

В Тверской области пресекли попытку завышения цен на цифровые приставки к телевизору, пишет Yoki.ru.

С прилавков магазинов по продаже бытовой электроники исчезли дешевые приставки для цифрового телевидения.

Регион смотрит «цифру» одим из первых, с 3 декабря 2018 года.

Дешевые приставки по 800 рублей пропали в магазинах, и остались только дорогие модели.

Чтобы исправить ситуацию региональные власти вместе с минпромторгом и антимонопольной службой приняли определенные меры.

Была поставлена задача обеспечить население цифровыми приставками с ценами по карману. Антимонопольная служба сделала анализ динамики цен на приставки за полгода.

Мониторинг велся ФАС по поручению правительства.

Тема эта достаточно актуальна, потому что в начале нового 2019 года страна начинает массовый переход на цифровое телевидение.

Напомним, что население получит возможность смотреть бесплатно 20 каналов ТВ великолепного качества. Вот для этого и нужна специальная приставка.

Фото: ok.ru

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