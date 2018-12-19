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    • Опубликована
    • сегодня в 19:25

В отношении застройщика Sky House возбуждено уголовное дело

В отношении застройщика проблемного московского жилого комплекса Sky House возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает сайт "Недвижимость" .

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "Олтэр" — застройщика жилого дома по адресу: улица Мытная в районе Якиманка Центрального округа столицы.

Обязательства перед дольщиками ЖК Sky House не исполнены с 2014 года. В ходе проверок со стороны Москомстройинвеста были выявлены нарушения норматива целевого использования денежных средств населения. Иными словами, деньги граждан использовались ООО "Олтэр" не по назначению. Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

Жилой комплекс на Мытной строится с 2009 года, сейчас строительная готовность дома составляет 90%. Среди покупателей жилья в Sky House — семья экс-губернатора Тульской области и основателя сети "Седьмой континент" Владимира Груздева, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко. Всего у ЖК около 400 дольщиков.

На данный момент строительство объекта практически завершено, однако дом в эксплуатацию не введен, коммуникации в полном объеме не подведены.

Ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлен в декабре 2019 года. Власти Москвы рассматривают вариант достройки проблемного жилого комплекса Sky House за счет городского бюджета.

Фото: Urbanus.ru

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