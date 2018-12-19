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    • Опубликована
    • сегодня в 18:31

После первых родов у женщин голос становится низким

После того как женщина забеременеет и родит первого ребенка, ее голос изменяется: тональность снижается, а звучание становится монотонным, сообщает pora.ru. Такая трансформация имеет силу в течение года, а затем голос вновь становится прежним.

Ученые из Великобритании отметили эту особенность и опубликовали результаты исследования в журнале "Эволюция и поведение человека". Эксперты работали с женщинами несколько лет, делая аудиозаписи рожавших и не рожавших. Участницы первой группы все имели "измененный" голос после родов.

Исследования, проводимые ранее, показали, что говорящий низким голосом человек воспринимается окружающими на подсознательном уровне как взрослый, уверенный человек, а также как лидер, способный управлять ситуацией.

Ученые предположили, что с этим обстоятельством связаны изменения женского голоса из-за беременности и родов. Слова матери звучат уверенно, действуя на ребенка и близких так, чтобы те слышали ее и слушали. При этом женщины не "делают" голос нарочито низким, это происходит либо под влиянием психологических факторов, либо по причине изменений гормонального фона. Экспертам еще предстоит установить эту закономерность.

Фото: Wday

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