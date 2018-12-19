Врачи Орской больницы спасли сотрудника цирка, на которого напал тигр

Врачи Орской больницы прооперировали сотрудника передвижного цирка. В настоящее время его состояние стабильное.

Как сообщает сайт medpulse.ru, цирк-шапито гастролировал в Орске. Нападение тигра на помощника дрессировщика произошло в то время, когда тот убирал клетку животного. Мужчину спас его коллега. Помощника цирка со рваными ранами и переломами доставили на скорой в больницу.

В региональном Минздраве сообщили, что пациент был доставлен с укушенными ранами обеих голеней и открытым переломом стопы. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильное. Сейчас он проходит лечение и находится под наблюдением врача.

Фото: Zdenzongo.RU

Читайте также:

В Китае создан гель, который заживляет без рубцов...

В Китае врач во время операции заставил пациента...

Российский робот-хирург впервые провел операцию...