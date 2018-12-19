Врачи Орской больницы спасли сотрудника цирка, на которого напал тигр

Врачи Орской больницы прооперировали сотрудника передвижного цирка. В настоящее время его состояние стабильное.
Как сообщает сайт medpulse.ru, цирк-шапито гастролировал в Орске. Нападение тигра на помощника дрессировщика произошло в то время, когда тот убирал клетку животного. Мужчину спас его коллега. Помощника цирка со рваными ранами и переломами доставили на скорой в больницу.
В региональном Минздраве сообщили, что пациент был доставлен с укушенными ранами обеих голеней и открытым переломом стопы. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильное. Сейчас он проходит лечение и находится под наблюдением врача.
Фото: Zdenzongo.RU
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