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    • Опубликована
    • сегодня в 17:25

Врачи Орской больницы спасли сотрудника цирка, на которого напал тигр

Врачи Орской больницы прооперировали сотрудника передвижного цирка. В настоящее время его состояние стабильное.

Как сообщает сайт medpulse.ru, цирк-шапито гастролировал в Орске. Нападение тигра на помощника дрессировщика произошло в то время, когда тот убирал клетку животного. Мужчину спас его коллега. Помощника цирка со рваными ранами и переломами доставили на скорой в больницу.

В региональном Минздраве сообщили, что пациент был доставлен с укушенными ранами обеих голеней и открытым переломом стопы. Операция прошла успешно, состояние пациента стабильное. Сейчас он проходит лечение и находится под наблюдением врача.

Фото: Zdenzongo.RU

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