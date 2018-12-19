В Калуге запустили новогодний троллейбус

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в ближайшее время в Калуге на маршруты выйдут праздничные троллейбусы, украшенные иллюминацией в виде снеговиков.

Изначально задумка заключалась в создании мигающий иллюминации, но от этой идеи отказались, так как это бы отвлекало водителей другого транспорта.

Пользователи соцсетей уже выразили сое мнение по поводу новогоднего транспорта и отмечают, что новогодний троллейбус - сказка для взрослых.

Калужане предлагают проводить в новогоднем троллейбусе лотерею и сопровождать поездки новогодними песнями.

Фото: МК в Калуге

Читайте также:

Дед Мороз доставил в Московский Кремль главную елку...

В Йошкар-Оле состоится выставка необычных елочных...

Курорты Крыма уже ждут гостей на новогодние каникулы...