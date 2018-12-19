В Калуге запустили новогодний троллейбус

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в ближайшее время в Калуге на маршруты выйдут праздничные троллейбусы, украшенные иллюминацией в виде снеговиков.
Изначально задумка заключалась в создании мигающий иллюминации, но от этой идеи отказались, так как это бы отвлекало водителей другого транспорта.
Пользователи соцсетей уже выразили сое мнение по поводу новогоднего транспорта и отмечают, что новогодний троллейбус - сказка для взрослых.
Калужане предлагают проводить в новогоднем троллейбусе лотерею и сопровождать поездки новогодними песнями.
Фото: МК в Калуге
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