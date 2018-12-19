Мужчина рыбачил в ящиках для сбора почты

Некий Джеральд Рейносо из американского Род-Айленде научился выуживать банковские чеки из ящиков для сбора почты почтовой службы США, рассказывает "Поплавок".

Метод кражи, который использовал Рейносо, так и называется "рыбалка", объяснили в прокуратуре Род-Айленда. Только на леску он привязывал не крючок, а липучку, которая намертво прилипала к почтовым отправлениям.

Таким образом этот "рыбак" за некоторое время наловил банковских чеков на сумму 97,6 тысячи долларов, которые затем обналичивал.

Суд над Джеральдом Рейносо назначили на март 2019 года.

Фото: han.gorod.tomsk.ru

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