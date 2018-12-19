В инстаграм певица Валерия выложила видео с новоселья Екатерины Рождественской, которое прошло по-домашнему уютно, душевно и очень вкусно .
Как сообщает GreatLove, на видео гости поют песни на бессмертные стихи Роберта Рождественского, Игорь Николаев играет на гитаре. Валерия, Алена Свиридова и Владислав Косарев поют, а остальные гости с удовольствием подпевают.
Катя Рождественская, известный фотохудожник, переехала а этот дом 4 месяца назад, но ощущение, что живет здесь всю жизнь. Квартира наполнена историей семьи. Все вещи - предметы интерьера, картины, мебель из дома Рождественских.
Валерия пишет, что "все вещи в доме наполнены духом творчества и настоящей вселенской любви".
Певица благодарит всех друзей и всех гостей, с кем было радостно и тепло, также благодарит хозяйку за кулинарный талант и "волшебную атмосферу" вечера.
Фото: Novostivmire.com
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