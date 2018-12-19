В инстаграм певица Валерия выложила видео с новоселья Екатерины Рождественской, которое прошло по-домашнему уютно, душевно и очень вкусно .



Как сообщает GreatLove, на видео гости поют песни на бессмертные стихи Роберта Рождественского, Игорь Николаев играет на гитаре. Валерия, Алена Свиридова и Владислав Косарев поют, а остальные гости с удовольствием подпевают.



Катя Рождественская, известный фотохудожник, переехала а этот дом 4 месяца назад, но ощущение, что живет здесь всю жизнь. Квартира наполнена историей семьи. Все вещи - предметы интерьера, картины, мебель из дома Рождественских.



Валерия пишет, что "все вещи в доме наполнены духом творчества и настоящей вселенской любви".

Певица благодарит всех друзей и всех гостей, с кем было радостно и тепло, также благодарит хозяйку за кулинарный талант и "волшебную атмосферу" вечера.

Фото: Novostivmire.com

Читайте также:

Валерия: как всегда быть в форме

Валерия считает, что одеваться не по погоде немодно

Валерия тренируется дома