Михаэль Шумахер чувствует себя лучше

Состояние здоровья знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера улучшилось. Этой новостью поделились британские СМИ.

Как сообщает Daily Show, журналисты выяснили, что спортсмен, проходящий восстановление в течение последних пяти лет после тяжелейшей черепно-мозговой травмы, уже способен подниматься с кровати и более не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Радостная весть пришла от архиепископа Георг Генсвайн, навещавшего Шумахера в конце ноября, и поспешившего поделиться впечатлениями от встречи с Михаэлем. Между тем, родные и близкие гонщика продолжают хранить молчание относительно всего, что касается состояния его здоровья.

Однако, Шумахеру еще предстоит долгий путь к выздоровлению. Сейчас его состояние отслеживают 15 высококлассных специалистов, постоянно корректирующих ход лечения. Еженедельно родственникам Шумахера приходится тратить на медиков и дорогостоящие препараты порядка 50 тысяч фунтов стерлингов. Пока что уход и восстановительные процедуры осуществляются в домашних условиях — на швейцарской вилле гонщика, но не исключено, что Шумахер будет перевезен в клинику Далласа, что специализируется на черепно-мозговых травмах.

Напомним, в 2013 году немецкий гонщик и звезда "Формулы-1" Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь в Альпах на горных лыжах.

Фото: Пикабу

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